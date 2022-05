L’ATELIER DE CONSTRUCTION, MANUEL DE MONTAGE POUR FILLES ET GARCONS Méricourt, 13 mai 2022, Méricourt.

L’ATELIER DE CONSTRUCTION, MANUEL DE MONTAGE POUR FILLES ET GARCONS rue de la Gare Méricourt

2022-05-13 – 2022-05-13

rue de la Gare Méricourt Pas-de-Calais

Méricourt Nous nous mouvons dans un monde imaginaire d’histoires et d’images, un mode devenu pour nous aussi familier que celui de notre existence réelle : les romans et les films y côtoient les spots publicitaires, les chansons, les dessins et les peintures, les légendes urbaines, les mythologies. Nous sommes faits de ces milliers de récits qui nous ont été contés, nous sommes pétris de ces modèles et de ces représentations qui ont façonné nos conceptions du monde. En particulier, les comportements et les pensées qui font de nous des filles et des garçons, des hommes et des femmes n‘échappent pas à cette influence.

Avec humour et décalage, Carine Bouquillon et Bruno Tuchszer voyagent à travers les références puisées dans le cinéma, la littérature, la chanson et la bande dessinée, ce bouillon de culture populaire dans lequel nous infusons tous. Avec le sourire, à grand renforts d’exemples, ils débusqueront les clichés invisibles qui perpétuent les stéréotypes à l’heure où la société s’efforce de les évacuer.

Par la Compagnie Grand Boucan

Dans le cadre du Festival Les Utopistes Debout

mediatheque@mairie-mericourt.fr +33 3 91 83 14 85 http://www.mediatheque-mericourt.fr/

rue de la Gare Méricourt

