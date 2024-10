L’Atelier de construction (manuel de montage pour filles et garçons), Compagnie Grand Boucan Francoulès Lot

Francoulès

Francoulès

L’Atelier de construction (manuel de montage pour filles et garçons), Compagnie Grand Boucan Francoulès, samedi 22 mars 2025.

L’Atelier de construction (manuel de montage pour filles et garçons), Compagnie Grand Boucan

Salle des fêtes de Francoulès Francoulès Lot

Tu frappes comme une fille ! Une réplique dans Karaté Kid, et la soirée télé en famille explose et devient l’Atelier de la Construction intime où les fictions modèlent notre vision du monde. Car les milliers d‘histoires qui nourrissent notre imaginaire déposent une petite goutte en nous, récit après récit.

Et si Spiderman préférait la tarte aux fraises à sa fiancée ? À quoi consacrer 63 secondes lors d’un voyage intergalactique entre Naboo et Tatooine ? Faut-il suivre les conseils séduction de Twilight ? Avec humour, Grand Boucan déchire l’écran des fictions pour révéler l’histoire éternelle des garçons et des filles.

“Grand Boucan entreprend de nous équiper de lunettes de déchiffrage du cinéma grand public (…) C’est drôle et stupéfiant. La démonstration est éclatante et salutaire” La Provence

Un spectacle imaginé par Carine Bouquillon

Un spectacle imaginé par Carine Bouquillon

Équipe artistique Carine Bouquillon, Antoine Chartier,

Antony Sauveplane et Bruno Tuchszer

Joué par Carine Bouquillon et Bruno Tuchszer

Univers sonore et musical Antony Sauveplane

Conception et montage vidéo Antoine Chartier

Décor de Carine Bouquillon

Construit par Antoine Vandaele

Régie Jean-Marie Daleux

Presse & diffusion Clémence Martens Histoire de…

Production Compagnie Grand Boucan

Soutiens Région Hauts-de-France, Département du Pas-de-Calais et DRDFE

Remerciements École Buissonnière, Cie Franche Connexion Montigny-en-Gohelle, Ville de Lille, Maisons Folies Moulins et Wazemmes, MAC Sallaumines .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-03-22 20:30:00

fin : 2025-03-22

Salle des fêtes de Francoulès

Francoulès 46090 Lot Occitanie

L’événement L’Atelier de construction (manuel de montage pour filles et garçons), Compagnie Grand Boucan Francoulès a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Cahors Vallée du Lot

samedi 22 mars 2025 L’Atelier de construction (manuel de montage pour filles et garçons), Compagnie Grand Boucan Francoulès L'Atelier de construction (manuel de montage pour filles et garçons), Compagnie Grand Boucan Salle des fêtes de Francoulès Francoulès Lot 2025-03-22 à 20:30:00 .Tu frappes comme une fille ! Une réplique dans Karaté Kid, et la soirée télé en famille explose et devient l’Atelier de la Construction intime où les fictions modèlent notre vision du monde. Car les milliers d‘histoires qui nourrissent notre imaginaire déposent une petite goutte en nous, récit après récit. Et si Spiderman préférait la tarte aux fraises à sa fiancée ? À quoi consacrer 63 secondes lors d’un voyage intergalactique entre Naboo et Tatooine ? Faut-il suivre les conseils séduction de Twilight ? Avec humour, Grand Boucan déchire l’écran des fictions pour révéler l’histoire éternelle des garçons et des filles. "Grand Boucan entreprend de nous équiper de lunettes de déchiffrage du cinéma grand public (...) C’est drôle et stupéfiant. La démonstration est éclatante et salutaire" La Provence Un spectacle imaginé par Carine Bouquillon