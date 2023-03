Découverte de notre atelier indépendant L’Atelier de Bétonnerie, 27 mars 2023, Égleny.

Visite d’un atelier de créateur

Durant les JEMA soit du 27 mars au 02 avril, notre atelier sera ouvert.

Vous y découvrirez un atelier indépendant de créateur de moblier et objets en béton bois et métal.

Rudy et Nelly vous accueillerons avec plaisir et seront ravis de vous faire visiter leur atelier et de vous présenter leur création.

Toutes les créations présentes sont à vendre, de la petite série à la pièce unique. (Lampes, pot, table basse, sculpture…). Il y a du choix.

Alors n’hésitez pas à pousser la porte de notre lieu de création.

