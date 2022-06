L’atelier d’Artistes des Portes du Sud expose Aline Prost et Genski Issoire Issoire Catégories d’évènement: 63500

Issoire

L’atelier d’Artistes des Portes du Sud expose Aline Prost et Genski Issoire, 10 juin 2022, Issoire. L’atelier d’Artistes des Portes du Sud expose Aline Prost et Genski Atelier d’Artistes des Portes du Sud 19 rue des pêchers Issoire

2022-06-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-12 18:00:00 18:00:00 Atelier d’Artistes des Portes du Sud 19 rue des pêchers

Issoire 63500 L’Atelier d’Artistes accueille deux jeunes artistes locaux très prometteurs. Aline Prost enregistre et dessine les rêves érotiques de nos concitoyens. Genski sculpte le métal récupéré en préservant toute sa mémoire. christophe.desrayaud002@wanadoo.fr +33 6 79 53 23 79 Atelier d’Artistes des Portes du Sud 19 rue des pêchers Issoire

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: 63500, Issoire Autres Lieu Issoire Adresse Atelier d'Artistes des Portes du Sud 19 rue des pêchers Ville Issoire lieuville Atelier d'Artistes des Portes du Sud 19 rue des pêchers Issoire Departement 63500

Issoire Issoire 63500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issoire/

L’atelier d’Artistes des Portes du Sud expose Aline Prost et Genski Issoire 2022-06-10 was last modified: by L’atelier d’Artistes des Portes du Sud expose Aline Prost et Genski Issoire Issoire 10 juin 2022 63500 Issoire

Issoire 63500