L’Atelier d’Anne: Découvrez la colorimétrie Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

L’Atelier d’Anne: Découvrez la colorimétrie Pau, 30 avril 2022, Pau. L’Atelier d’Anne: Découvrez la colorimétrie Blend Café 8 rue Gambetta Pau

2022-04-30 15:00:00 – 2022-04-30 Blend Café 8 rue Gambetta

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 40 Découvrez les couleurs qui vous mettent en valeur

Profitez d’un goûter gourmand

Atelier 6 pers max Découvrez les couleurs qui vous mettent en valeur

Profitez d’un goûter gourmand

Atelier 6 pers max +33 7 80 99 53 34 Découvrez les couleurs qui vous mettent en valeur

Profitez d’un goûter gourmand

Atelier 6 pers max atelier colorometrie

Blend Café 8 rue Gambetta Pau

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Blend Café 8 rue Gambetta Ville Pau lieuville Blend Café 8 rue Gambetta Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

L’Atelier d’Anne: Découvrez la colorimétrie Pau 2022-04-30 was last modified: by L’Atelier d’Anne: Découvrez la colorimétrie Pau Pau 30 avril 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques