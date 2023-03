Atelier ouvert! L’atelier d’alexis Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Atelier ouvert! L’atelier d’alexis, 30 mars 2023, Lille. Atelier ouvert! 30 mars – 2 avril L’atelier d’alexis Exceptionnellement, durant ce week-end, vous découvrirez nos ateliers nichés dans les étages de cette belle maison Lilloise.

Atelier couture, atelier siège mais aussi salle de réunion et d’exposition. Derrière le rideau nous vous montrerons l’envers du décor, nos lieux de production, notre atelier couture, notre bureau d’étude où naissent les plus beaux chantiers que nous réalisons depuis maintenant 5 ans. Pour rappel; L’atelier d’Alexis est un atelier-boutique implanté dans le vieux Lille, à deux pas du quai du Wault et du centre ville. Meilleur apprenti de France 2012, je vous accompagne et réalise tous vos projets attenant à la déformation du textile dans l’habitat, du canapé à l’abat-jour, en passant par les fauteuils et les coussins. Pour cela je vous propose un concept jamais vu : je récupère des carcasses de fauteuils d’occasion chinés lors de brocantes dominicales, je les restaure avec des tissus d’éditeurs (Casamance, Pierre FREY…) pour vous offrir un travail de qualité unique avec un coût de revient moindre. Je peux également restaurer votre mobilier selon vos goûts et vos envies ! Pour assortir vos fauteuils à l’ensemble de votre décoration retrouvez papiers peints, coussins, abat-jour et tête de lit en boutique. L’atelier d’alexis 8 rue du quai Lille Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.latelierdalexis.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://m.facebook.com/100077637137888/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://instagram.com/l_atelier_d_alexis_lille?igshid=YmMyMTA2M2Y= »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T10:00:00+02:00 – 2023-03-30T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 Décoration Tapissier Lille Mobilier Siège L’atelier.

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu L’atelier d’alexis Adresse 8 rue du quai Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville L’atelier d’alexis Lille

L’atelier d’alexis Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Atelier ouvert! L’atelier d’alexis 2023-03-30 was last modified: by Atelier ouvert! L’atelier d’alexis L’atelier d’alexis 30 mars 2023 lille L’atelier d’alexis Lille

Lille Nord