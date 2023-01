Ateliers Ados – par l’Atelier d’Agnès Couture L’Atelier d’Agnès, 4 janvier 2023, Sully-sur-loire.

Ateliers Ados – par l’Atelier d’Agnès Couture 4 janvier – 29 juin L’Atelier d’Agnès

Ateliers Ados – par l’Atelier d’Agnès Couture

L’Atelier d’Agnès 2 Rue des Barrés, Sully-sur-loire Sully-sur-loire

par L’Atelier d’Agnès Couture –

Au programme :

11 et 12/01 : Chouchou à cheveux

18 et 19/01 : Coussin doux

25 et 26/01 : Coussin doux

01 et 02/02 : Baleine en peluche (2 séances)

08 et 09/02 : Baleine en peluche (suite et fin)

22/02 : Accroche cœur

01 et 02/03 : Jupe (2 séances)

08 et 09/03 : Porte cahier secret

15 et 16/03 : Porte câbles

22 et 23/03 : Poche à portable

29 et 30/03 : Libre court à chacun…

05 et 06/04 : Lapin tout doux

12 et 13/04 : Poche chocolats

26 et 27/04 : Sac oreilles de lapin

03-04-10-11-17-18-24/05 : Costumes pour les Heures Historiques

01 et 02/06 : Paréo

07 et 08/06 : Sac de plage (2 séances)

14 et 15/06 : Sac de plage (suite et fin)

21 et 22/06 : Trousse de toilette

28 et 29/06 : Porte brosse à dents



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-04T16:00:00+01:00

2023-06-29T18:30:00+02:00

PIXABAY