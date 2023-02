L’art de sublimer le livre L’Atelier d’Aengus, 1 avril 2023, La Foye-Monjault.

L’art de sublimer le livre 1 et 2 avril L’Atelier d’Aengus

Venez à la rencontre d’un enlumineur d’aujourd’hui et admirez la minutie et la précision d’un savoir-faire ancestral au travers d’oeuvres et d’un manuscrit sublimement enluminé.

L’Atelier d’Aengus 22 rue centrale 79 360 La Foye-Monjault La Foye-Monjault 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Fabien, enlumineur diplômé et calligraphe, vous accueille le 1er et 2 avril dans son atelier. Passionné et perfectionniste, il a choisi de faire d’une passion son métier ! L’ancêtre des imprimeurs, illustrateurs, et graphistes : l’enlumineur ! Découvrez les différentes étapes de réalisation d’une enluminure de la préparation du parchemin, à l’encadrement en passant par l’élaboration des pigments naturels ou encore de la pose de la dorure. Il vous révèlera le matériel utilisé par un enlumineur moderne et les domaines d’interventions dans lesquels il intervient. Vous pourrez admirer son manuscrit réalisé à la main, ainsi que ses œuvres qui subliment et adoucissent son quotidien. Venez échanger avec Fabien dans cet univers fascinant et élégant, accessible à tous les âges, de 10h à 18h !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Fabien Pandraud