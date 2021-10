L’Atelier Culturel – NUYE, spectacle de cirque Landerneau, 4 novembre 2021, Landerneau.

L’Atelier Culturel – NUYE, spectacle de cirque Landerneau

2021-11-04 19:30:00 – 2021-11-04 20:30:00

Landerneau Finistère Landerneau

Touchant…

10 ans après sa création, la compagnie Eia revient une nouvelle fois au Family, après Capas (accueilli en 2014), de In Tarsi (en 2016).

Au centre de cette création : l’importance de la relation humaine et du relationnel, et surtout le rapport à l’autre, au duo, au couple. NUYE propose une chorégraphie saisissante touchante et esthétique d’acrobaties de main à main que sauront apprécier petits et grands.

Durée : 1h

A partir de 7 ans

Présentation du pass sanitaire

contact@atelier-culturel.fr +33 2 98 21 61 50 http://www.atelier-culturel.fr/

Landerneau

