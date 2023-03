Découvrir le travail du cuir L’atelier cuir de Jean 03300 Cusset Cusset Catégories d’Évènement: Allier

Découvrir le travail du cuir L’atelier cuir de Jean 03300 Cusset, 28 mars 2023, Cusset. Découvrir le travail du cuir 28 mars – 2 avril L’atelier cuir de Jean 03300 Cusset Au cours de cette semaine de JEMA ,je réalise des accueils pédagogiques par petits groupes et sur réservation pour faire découvrir à chacun mon métier de sellier maroquinier d’art. Le programme pour adultes, lycéens et collégiens :

– Un peu d’histoire sur l’origine des métiers du cuir

– Les étapes de transformation de la peau en cuir

– Les différentes familles de peaux

– Les outils du sellier

– Les techniques de fabrication d’un article en cuir

– Démonstrations : découpe du cuir, couture main au point sellier…

– Quiz ludique Programme enfants 7/12 ans :

– Un peu d’histoire

– Présentation du cuir

– Les outils

– Atelier ( tarif 12 euros par enfant): création d’une petite bourse (traçage, découpe, percage et lacage) Horaires et réservations Collégiens et lycéens : Sur réservation, groupe de 10 personnes maximum, durée 1h environ.

Mardi 28 mars : Groupe 1 de 14h à 15h / Groupe 2 de 15h30 à 16h30

Jeudi 30 mars : Groupe 3 de 14h à 15h / Groupe 4 de 15h30 à 16h30

Vendredi 31 mars : Groupe 5 de 8h30 à 9h30 / Groupe 6 de 10h à 11h Tout public : Sur réservation , par groupe de 10 personnes maximum.

Samedi 01 mars : Groupe 7 de 14h à 15h / Groupe 8 de 15h30 à 16h30

Dimanche 02 mars : Groupe 9 de 10 h à 11h / Groupe 10 de 14h à 15h / Groupe 11 de 15h30 à 16h30 Enfants 7/12 ans Sur réservation, durée 1h environ. groupe de 5 enfants maximum.

Tarif 12 euros par enfant.

Mercredi 29 mars Groupe 12 de 14h à 15h / Groupe 14 de 15h30 à 16h30 Réservations par mail ou téléphone. L’atelier cuir de Jean 03300 Cusset 17 rue de la constitution 03300 Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « lateliercuirdejean@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0601718779 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lateliercuirdejean/?hl=fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://fr-fr.facebook.com/lateliercuirdejean/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T14:00:00+02:00 – 2023-03-28T17:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 sellier maroquinier maroquinerie couture au point sellier sur ceinture

