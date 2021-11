Paris Médiathèque de la Canopée la fontaine île de France, Paris L’atelier créatif Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L’atelier créatif Médiathèque de la Canopée la fontaine, 4 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 4 décembre 2021

de 16h30 à 18h

gratuit

Fleurs de récup’ Venez bidouiller avec vos bibliothécaires et laissez votre fibre créative s’exprimer ! Au programme : samedi 4 décembre à 16h 30 : réalisons de jolies fleurs décoratives à partir de papiers inutiles et de boutons dépareillés ! Pour toutes et tous dès 8 ans. Animations -> Atelier / Cours Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée Paris 75001

Les Halles, ligne 4 / Châtelet, ligne 1, 7, 11, 14 15 lignes de bus aux abords du Forum des Halles (rue de Rivoli, boulevard Sébastopol, rue Étienne-Marcel et rue du Louvre): 21, 29, 38, 47, 58, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 85 et 96. Châtelet – Les Halles : ligne A, B et D

Contact : Médiathèque de la Canopée la fontaine 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr http://equipement.paris.fr/mediatheque-de-la-canopee-la-fontaine-16634 https://fr-fr.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-de-la-Canop%C3%A9e-la-fontaine-871696262848540/ https://twitter.com/bibcanopee?lang=fr Animations -> Atelier / Cours Bibliothèques;En famille

Date complète :

2021-12-04T16:30:00+01:00_2021-12-04T18:00:00+01:00

Médiathèque de la Canopée

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque de la Canopée la fontaine Adresse 10 passage de la Canopée Ville Paris lieuville Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris