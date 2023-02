Atelier Ouvert et Stage découverte du feutrage L’Atelier Cours Toujours La Bastide Catégories d’Évènement: La Bastide

Atelier Ouvert et Stage découverte du feutrage L’Atelier Cours Toujours, 1 avril 2023, La Bastide. Atelier Ouvert et Stage découverte du feutrage 1 et 2 avril L’Atelier Cours Toujours Visite de mon atelier de feutrage de la laine et atelier d’initiation sur une 1/2 journée le dimanche après-midi L’Atelier Cours Toujours La Bastide 66110 La Bastide 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie [{“link”: “mailto:courstoujours@ntymail.com”}] Vous aurez l’occasion de découvrir mon atelier de feutrage de la laine situé dans le petit village de la Bastide au pied du Canigou. J’y réalise des créations en laine feutrée (chaussons, sacs, tableaux, mobiles pour enfants etc) à partir des techniques de feutrage à l’eau et à l’aiguille et y expose au sein de notre espace-boutique commun avec mon compagnon, tourneur et sculpteur sur bois dont l’atelier sera également ouvert ce weekend-là.

Je vous présenterai notamment les laines que j’utilise pour le feutrage et en particulier la laine des brebis Rouge du Roussillon de l’élevage bio Le Payrerou situé au village.

Le dimanche après-midi, je proposerai un stage d’initiation à la technique de feutrage à l’eau et au savon à travers la réalisation d’une petite suspension murale. Atelier ouvert à 4 personnes, niveau débutant ou avancé, à partir de 12 ans. De 14 à 17h, 35€ matières comprises.

Inscription au 0676758083 ou par mail : courstoujours@ntymail.com.

