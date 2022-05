L’atelier – concert de quartier Malbrans Malbrans Catégories d’évènement: Doubs

Malbrans

L’atelier – concert de quartier Malbrans, 14 juin 2022, Malbrans. L’atelier – concert de quartier Malbrans

2022-06-14 – 2022-06-14

Malbrans Doubs Malbrans Doubs EUR 0 Venez assister au concert de quartier avec l’orchestre adultes de l’Emipo d’Ornans ! emipo@orange.fr https://emipo.fr/ Venez assister au concert de quartier avec l’orchestre adultes de l’Emipo d’Ornans ! Malbrans

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Malbrans Autres Lieu Malbrans Adresse Ville Malbrans lieuville Malbrans Departement Doubs

Malbrans Malbrans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malbrans/

L’atelier – concert de quartier Malbrans 2022-06-14 was last modified: by L’atelier – concert de quartier Malbrans Malbrans 14 juin 2022 Doubs Malbrans

Malbrans Doubs