Sensibilisation à l'écoute corporelle et à l'attention lors des pratiques artistiques

Ouvert à tous à partir de 7 ans

La compagnie « Accord à corps » vous invite à des ateliers d'improvisation à travers le piano préparé, une technique de jeu qui transforme les sonorités du piano, ainsi qu'à la danse libre, une expression corporelle permettant une exploration libre des mouvements, sans contraintes techniques.

L'atelier
1325 avenue Georges Clémenceau
74300 Cluses
04 50 98 97 63
http://mediatheques-Cluses.fr
mediatheques@cluses.fr

L'Atelier, salle de spectacles et de musiques actuelles

2023-07-08T13:30:00+02:00 – 2023-07-08T15:00:00+02:00

