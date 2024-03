L’Atelier Citoyen à Bicyclette Brissac Loire Aubance, samedi 6 avril 2024.

Au Programme

De 15h à 18h30 dans le parc du Mont Rude

– Atelier marquage de vélos par l’association Place au vélo.

– Atelier réparation de vélos apprendre à réparer/entretenir son vélo (pour petits et grands).

– Essayage de vélos électriques par les cycles Cesbron (et comment choisir son vélo ?).

– Vélomixeur avec 3R d’Aujou un vélo mixeur à disposition pour se préparer un smoothie…en pédalant !

– Expositions / démonstration de « vélos insolites » monocycles, vélomobiles(« vélo-fusée »), tandems…

– Gagne ta pompe à vélo ! Jeu sur les panneaux de signalisation de vélos.

– Témoignages de cyclistes en présence de leurs montures, dans la salle des fêtes

à 15h00 l’agence des Facteurs Humains ils se chargent de délivrer au gré de leurs déambulations à vélo vos plis importants mais non urgents !

à 15h30 Club Cyclo de Brissac En tandem avec des personnes malvoyantes et malentendantes.

à 16h00 les déplacements quotidiens à vélo, avec Dominique, Régis et Jean comment franchir le pas et ne plus s’en passer…

à 17h00 le vélo comme outil de travail avec Dominique D.

à 17h30 les voyages à vélo à deux (avec Claudine et Jean-Yves) ou en famille (avec Dominique, Aude et leurs enfants) mettre les voiles pour un long périple…

À 19h00 Repas partagé

Les boissons offertes par l’Atelier Citoyen, penser à apporter vos couverts !

À 20h00 Table ronde « La place du vélo sur notre territoire rural »

Avec l’association Place au Vélo, des élus locaux, l’Association « Changeons de braquet », et les différents intervenants de l’après-midi.

… et pour prolonger, un week-end de rando-vélo sera proposé en juin, organisé par l’Atelier Citoyen.

Renseignement et inscriptions le 6 avril .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06 22:00:00

3 Rue du Mont Rude

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire lateliercitoyen@gmail.com

