Séjour Surf en Bretagne L’atelier CEAPC Plogastel-Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain Catégories d’Évènement: Finistère

Plogastel-Saint-Germain Séjour Surf en Bretagne L’atelier CEAPC Plogastel-Saint-Germain, 9 juillet 2023, Plogastel-Saint-Germain. Séjour Surf en Bretagne 9 – 14 juillet L’atelier CEAPC De 230€ à 520€ Le séjour Surf en Bretagne est l’occasion d’apprendre à vivre ensemble, d’aller à la rencontre d’autres jeunes, de partager, de découvrir de nouvelles activités, de voyager avec comme valeurs prépondérantes l’apprentissage de l’autonomie, de la responsabilisation, de la vie en collectivité, tout en respectant la différence de chacun. Nous attachons une grande importance à organiser nos séjours vacances autour de la vie quotidienne et collective du groupe afin de garantir à chaque jeune un cadre sécurisant, respectueux des rythmes de vie de chacun, qui prend en compte l’individu dans le cadre collectif. L’atelier CEAPC 5 Rue de Briscoul, 29710 Plogastel-Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain 29710 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « local-jeune@saintaubinsurmer.ff »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T10:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

2023-07-14T08:00:00+02:00 – 2023-07-14T22:30:00+02:00 Surf Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plogastel-Saint-Germain Autres Lieu L'atelier CEAPC Adresse 5 Rue de Briscoul, 29710 Plogastel-Saint-Germain Ville Plogastel-Saint-Germain Departement Finistère Age min 11 Age max 17 Lieu Ville L'atelier CEAPC Plogastel-Saint-Germain

L'atelier CEAPC Plogastel-Saint-Germain Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plogastel-saint-germain/

Séjour Surf en Bretagne L’atelier CEAPC Plogastel-Saint-Germain 2023-07-09 was last modified: by Séjour Surf en Bretagne L’atelier CEAPC Plogastel-Saint-Germain L'atelier CEAPC Plogastel-Saint-Germain 9 juillet 2023