Châlons-en-Champagne Chapelle de l'Adoration Réparatrice - L'Atelier Châlons-en-Champagne, Marne L’atelier C215 Chapelle de l’Adoration Réparatrice – L’Atelier Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

L’atelier C215 Chapelle de l’Adoration Réparatrice – L’Atelier, 18 septembre 2021, Châlons-en-Champagne. L’atelier C215

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle de l’Adoration Réparatrice – L’Atelier

### Patrimoine en jeux : Le cabinet ACG de Châlons-en-Champagne vous ouvre les portes de sa chapelle désacralisée et revisitée par l’artiste C215. Bricklab51 pose ses créations de Légo et vous fait découvrir un univers de science-fiction inspiré notamment de Star Wars. Participez au concours lancé par l’Animation de l’Architecture et du Patrimoine et coopérez à la skyline géante de Châlons-en-Champagne

Gratuit. Entrée libre.

Patrimoine en jeux : Le cabinet ACG de Châlons-en-Champagne vous ouvre les portes de sa chapelle désacralisée et revisitée par l’artiste C215. Chapelle de l’Adoration Réparatrice – L’Atelier 5 rue de l’Arquebuse, 511000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T22:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Chapelle de l'Adoration Réparatrice - L'Atelier Adresse 5 rue de l'Arquebuse, 511000 Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne lieuville Chapelle de l'Adoration Réparatrice - L'Atelier Châlons-en-Champagne