Visite des ateliers de l’artisane d’art avec l’artiste plasticienne Diane Cornu Dimanche 17 septembre, 09h00 L’atelier botanique Gratuit. Entrée libre.

Entre onirisme et illusion botanique :

Poussez les portes de l’atelier botanique et rencontrez Diane Cornu, une artisane d’art, artiste plasticienne.

Horticultrice papier, elle réalise des fleurs avec d’anciens outils et savoir-faire de la haute couture issus du métier de parurier floral qu’elle a détourné sur du papier haut de gamme.

Découvrez un univers végétal et poétique.

L'atelier botanique est né de la rencontre entre deux artisanes d'art et artistes plasticiennes, Diane Cornu et Lucile Perrenoud.

Lucile travaille le textile en mettant en avant les formes et les jeux de couleurs présents dans la nature, tandis que Diane façonne le papier, oscillant entre réalisme et illusion botanique.

Toutes deux explorons le thème de la nature sous différents angles, chacune utilisant sa matière de prédilection, fabriquée à partir de fibres naturelles.

Nous souhaitons, à travers notre travail, inviter notre public à porter un regard attentif sur le monde sensible et végétal qui nous entoure.

Ensemble, nous avons imaginé un laboratoire artistique et expérimental en perpétuel mouvement, où se mêlent ateliers, expositions, boutique et événements divers, donnant naissance à un lieu animé et vivant au cœur de Sorèze. Environ 1h en voiture de Toulouse via la M18. Environ 1h30 en bus ligne 356. Grand Parking. Au rond-point à l’entrée de Sorèze, prendre la 1er sortie et tourner à gauche, puis environ 100 m à pied.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

© Céline Zed