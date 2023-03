SUBLIMONS LE QUOTIDIEN A OLLIOULES L’Atelier Bleu – 23 rue Berthelot Ollioules Catégories d’Évènement: Ollioules

Var

SUBLIMONS LE QUOTIDIEN A OLLIOULES L’Atelier Bleu – 23 rue Berthelot, 31 mars 2023, Ollioules. SUBLIMONS LE QUOTIDIEN A OLLIOULES 31 mars – 2 avril L’Atelier Bleu – 23 rue Berthelot Avec Denis Robinot, artiste plasticien, nous vous invitons à sublimer le quotidien ! Nous vous donnons rendez-vous à l’Atelier Bleu à Ollioules pour vous faire découvrir notre art. Durant tout le week-end, des démonstrations et des ateliers sont également prévus. L’Atelier Bleu sera aussi ouvert durant la pause méridienne. Nous vous offrons une grande amplitude horaires pour satisfaire chaque visiteur et pouvoir échanger avec chacun. Un parking municipal, couvert et gratuit au centre-ville, tout proche de l’Atelier Bleu, facilite le stationnement durant toute la durée de votre visite. L’Atelier Bleu – 23 rue Berthelot Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/emmanuelle.peype.sculptures »}, {« type »: « link », « value »: « https://instagram.com/emmanuelle.peype.sculptures »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 19 70 85 68 »}, {« type »: « email », « value »: « emmanuelleceramique@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Ceramiste Artiste plasticien Emmanuelle Peype

Détails Catégories d’Évènement: Ollioules, Var Autres Lieu L'Atelier Bleu - 23 rue Berthelot Adresse Ollioules Ville Ollioules Departement Var Lieu Ville L'Atelier Bleu - 23 rue Berthelot Ollioules

L'Atelier Bleu - 23 rue Berthelot Ollioules Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ollioules/

SUBLIMONS LE QUOTIDIEN A OLLIOULES L’Atelier Bleu – 23 rue Berthelot 2023-03-31 was last modified: by SUBLIMONS LE QUOTIDIEN A OLLIOULES L’Atelier Bleu – 23 rue Berthelot L'Atelier Bleu - 23 rue Berthelot 31 mars 2023 L'Atelier Bleu - 23 rue Berthelot Ollioules Ollioules

Ollioules Var