Banquet artistique : partage et échange avec 18 femmes artistes lors des Journées européennes du patrimoine L’Atelier Blanc Villefranche-de-Rouergue, 16 septembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Banquet artistique : partage et échange avec 18 femmes artistes lors des Journées européennes du patrimoine 16 et 17 septembre L’Atelier Blanc Gratuit. Entrée libre.

Invitées à l’atelier blanc sur une proposition d’Anne Deguelle et dans le cadre des « Journées européennes du patrimoine », dix-huit artistes femmes vous invitent à leur banquet artistique et décident pour la première fois de rencontrer le public pour l’invention d’un nouveau partage et d’une expérience commune et joyeuse. Au menu de cet événement : rencontres, exposition en cours, performances, éditions. Le vernissage aura lieu le vendredi 15 septembre à partir de 18h.

Depuis 2016, un collectif de dix-sept artistes visuelles et une poète, Isabelle Garron, se réunit pour développer des échanges de paroles, des relations d’estime dans l’écoute attentive et surtout une exploration de leurs œuvres respectives. Ces réunions, où la discussion domine, remontent le fil des mots, le fil de la pensée, la méthode, la visée du projet, avant de prendre la tangente et développer des pratiques personnelles. Ces actions témoignent d’une mise en commun, d’un partage, d’une communauté d’esprit.

À l’opposé du protocole habituel impliquant l’ouverture au public lorsque tout est arrêté, ce dernier est convié à participer à la mise en place en commun, à partir des œuvres, des mots, des échanges et des récits qui construiront cet événement pendant trois jours.

Artistes : Michèle Cires Brigand, Dominique De Beir, Anne Deguelle, Isabelle Garron, Fabienne Gaston-Dreyfus, Maëlle Labussière, Corinne Laroche, Marie Lepetit, Dominique Liquois, Frédérique Lucien, Christine Maigne, Sabine Massenet, Émilie Satre, Martine Schildge, Catherine Serikoff, Soizic Stokvis, Ghislaine Vappereau et Catherine Viollet.

L’Atelier Blanc Rue rive droite, 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie 06 23 77 72 79 https://www.atelier-blanc.org/ Sur les berges de l’Aveyron, dans un beau jardin, l’espace d’art contemporain vous fait découvrir des expositions d’artistes reconnus ou émergents. Entrée libre pendant les expositions du mercredi au dimanche de 14h à 18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©MCB