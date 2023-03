RETOUR RAPIDE L’Atelier blanc et le Moulin des arts, 2 juin 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Sur les berges de la rive droite de l’Aveyron, L’Atelier Blanc avec son jardin est un lieu de découverte, de rencontres et de surprises artistiques, gratuit et ouvert à tous. Après une promenade dans les vieilles rues de la bastide royale de Villefranche de Rouergue, ville d’Art et d’Histoire, fondée en 1252, il vous invite au coeur de la création contemporaine.

L’exposition Retour rapide emprunte son nom à cette fonction audiovisuelle visant à faire défiler rapidement un support d’enregistrement dans le sens inverse de la lecture. Elle rassemble trois artistes basés à Villefranche-de-Rouergue, et nés à la fin de la décennie 80′ moment supposé de la fin de l’Histoire.

En forme de frise chronologique, « Retour Rapide » permet aux artistes d’aborder la dilatation du temps, l’ellipse, et la sédimentation des représentations, en s’attachant aussi bien à des temporalités longues, qu’à des événements fugaces.

+ Célie Falières s’intéresse au temps géologique, archéologique et folklorique. Sous la forme d’installations combinant vidéo, sculptures, objets trouvés et images, elle présente une culture matérielle à la fois fictionnelle et familière.

+ Le duo Mazaccio & Drowilal propose en regard deux installations séquencées incluant photographies, collages et peintures murales, qui questionnent la formation de l’identité à travers les images médiatiques, ainsi que la condition de l’artiste et le geste artistique.

L'Atelier Blanc et son jardin peuplé d'œuvres artistiques invitent au cœur de la création contemporaine à découvrir des artistes professionnels, reconnus ou émergents, issus des scènes régionale, nationale ou internationale. Sont organisées visites guidées des expositions, ateliers pour enfants, actions culturelles accompagnant les expositions. Le Moulin des Arts accueille des artistes en résidence, en lien avec les expositions programmées et le Prix de la Jeune Création. Des temps de rencontres et de restitution sont organisés pour chaque artiste accueilli. Ouvert de mars à décembre, du jeudi au dimanche, de 14 h à 19 h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

© Mazaccio & Drowilal, Grille-Pain, 2012, de la série Le Déclencheur et © Célie Falières, sans titre, terre cuite enfumée, 2022