Eure-et-Loir Visite libre de la collection Gourgand L’Atelier – Bibliothèque municipale Anet, 16 septembre 2023, Anet. Visite libre de la collection Gourgand Samedi 16 septembre, 14h30 L’Atelier – Bibliothèque municipale La collection Gourgand, qui présente un panorama d’œuvres qui vont de l’Antiquité chinoise à l’époque contemporaine, est exposée de façon permanente à la bibliothèque d’Anet.

A l’occasion des Journées du patrimoine, la bibliothèque vous propose une visite libre des collections.

Envie d’aller plus loin ? En vous munissant de votre smartphone, et en flashant les QR-codes, bénéficiez d’une visite enrichie par du contenu multimédia en suivant le parcours numérique. L’Atelier – Bibliothèque municipale Passage Lemaitre, 28260 Anet Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 62 25 75 http://www.ville-anet.fr/culture-loisirs-tourisme/bibliotheque https://www.facebook.com/latelier.bibliotheque/;https://www.instagram.com/biblio_anet/ Située dans le centre d’Anet, la bibliothèque municipale « L’Atelier » vous accueille dans un cadre exceptionnel. Venez profiter de nos collections (livres, CD, DVD…), de nos nombreuses animations et de notre jardin ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

