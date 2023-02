Porte ouverte l’Atelier aux pinceaux L’ATELIER AUX PINCEAUX Chardogne Catégories d’Évènement: Chardogne

Meuse

Porte ouverte l’Atelier aux pinceaux L’ATELIER AUX PINCEAUX, 1 avril 2023, Chardogne. Porte ouverte l’Atelier aux pinceaux 1 et 2 avril L’ATELIER AUX PINCEAUX Au coeur de la Meuse près de Bar le Duc, l’Atelier aux pinceaux ouvre ses portes pour exposer le travail et les réalisations uniques et originales de Laurent PERRIN. Plusieurs techniques sont employées de la sculpture d’argile à l’intégration d’objets sur chassis toile ou les techniques de collage diverses.

Diverses techniques sont employée dans ces travaux de peintures décoratives au gré des inspirations du créateur. L’atelier accueillera également Daniella BAUDIER avec ses créations peinture sur céramique. L’ATELIER AUX PINCEAUX 7 rue haute, 55000 CHARDOGNE Chardogne 55000 Meuse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Chardogne, Meuse Autres Lieu L'ATELIER AUX PINCEAUX Adresse 7 rue haute, 55000 CHARDOGNE Ville Chardogne lieuville L'ATELIER AUX PINCEAUX Chardogne Departement Meuse

