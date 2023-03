Découverte de la restauration de mobilier L’atelier aux 4 mains, 31 mars 2023, Revel.

Au cœur de Revel, notre atelier restaure les meubles et objets d’art de toutes époques, dans le respect de leur histoire. Nous perpétuons des techniques traditionnelles tout en proposant une démarche raisonnée et éco-responsable, afin de transmettre le patrimoine d’aujourd’hui et de demain. Nous proposons également des formations d’initiation au travail du bois.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’art, venez découvrir les secrets d’un atelier de restauration de meubles : des matériaux et matières utilisés aux travers des époques, jusqu’aux techniques d’hier et d’aujourd’hui.

Le Dimanche 2 avril, une initiation à la gravure sur bois sera également proposée, sur réservation.

Que vous soyez amateur, curieux ou passionné du bois, petits et grands seront les bienvenus.es dans notre atelier !

L’atelier aux 4 mains 27 rue Victor Hugo 31250 REVEL Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.latelieraux4mains.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/latelieraux4mains/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/latelier.auxquatremains.3/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

ebeniste restauration de meubles

Vincent Baldensperger