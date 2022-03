L’atelier Arc-en-ciel se dévoile Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

L'atelier Arc-en-ciel se dévoile
Mairie de Querqueville 3 avenue de Couville
Cherbourg-en-Cotentin

2022-09-26 13:45:00 – 2022-10-12 16:30:00

Notre atelier Arc-en-ciel, association où l'on pratique les arts plastiques, présentera dans deux salles mises à notre disposition par la Mairie de Querqueville, une sélection des travaux des adhérents réalisés au cours des deux dernières années. Nous y dévoilerons dessins, peintures et petits carnets : autant de formats pour parler de notre intimité, notre thème de travail pendant ces deux dernières années, un peu particulières…

solveig.josset@gmail.com +33 2 33 01 00 29

