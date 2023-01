L’atelier apprenti fromager Poligny Poligny Catégories d’Évènement: Jura

Poligny

L’atelier apprenti fromager Poligny, 8 février 2023, Poligny . L’atelier apprenti fromager Maison du Comté Route de Lons Poligny Jura Route de Lons Maison du Comté

2023-02-08 – 2023-02-08

Route de Lons Maison du Comté

Poligny

Jura Viens fabriquer un mini Comté!

Pour les enfants de 7 à 12 ans

Durée: environ 1h30

Visite libre en option Venez apprendre tous les secrets de fabrication de notre fierté régionale : Le Comté !

Faites de vous un apprenti fromager, grâce aux ateliers dispensés par la maison du Comté. Réservation par téléphone obligatoire info@maisonducomte.com +33 3 84 37 78 40 Route de Lons Maison du Comté Poligny

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Poligny Autres Lieu Poligny Adresse Poligny Jura Route de Lons Maison du Comté Ville Poligny lieuville Route de Lons Maison du Comté Poligny Departement Jura

Poligny Poligny Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poligny/

L’atelier apprenti fromager Poligny 2023-02-08 was last modified: by L’atelier apprenti fromager Poligny Poligny 8 février 2023 Jura Maison du Comté Route de Lons Poligny Jura Poligny

Poligny Jura