Découverte de l’art de la bijouterie et de la joaillerie l’Atelier amiénois, 29 mars 2023, Amiens. Découverte de l’art de la bijouterie et de la joaillerie 29 mars – 2 avril l’Atelier amiénois Animation à l’atelier Amiénois l’Atelier amiénois 15 rue flatters 80000 amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Arts, Sandra GUTIERREZ vous présente dans l’Atelier Amiénois le métier de l’art du bijou et du joyau et ses conceptions de bijoux minimalistes.

Dans un espace convivial, elle vous partagera les valeurs de sa marque éco-responsable, elle parlera des pierres fines, pierres précieuses, traçabilité des métaux précieux, recyclage, ainsi que des techniques et savoir-faire qui ont fait la renommée internationale de la création française. Animation ouverte à tout public.

2023-03-29T14:00:00+02:00

Sandra Gutiérrez – Sanguti-Paris

