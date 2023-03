Tabby Gris – bijoux en crins, poils d’animaux et cheveux de vos proches l’Atelier amiénois Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Tabby Gris – bijoux en crins, poils d'animaux et cheveux de vos proches

29 mars – 2 avril

l'Atelier amiénois, Amiens

Avec Tabby Gris, créez votre bijou avec les crins de votre cheval. Depuis son atelier à Amiens, Tabby Gris met son cœur et son savoir-faire dans la création de bijoux uniques, personnalisés selon vos envies et votre budget. Avec ses bracelets en crins ajustés et ses produits en résine innovants, Tabby Gris vous permet de porter avec vous ceux que vous aimez. Profitez de collaborations exclusives avec des maroquiniers de luxe pour associer les crins de votre cheval à un cuir sur mesure. En crins de cheval, poils d'animaux ou cheveux d'enfants, Tabby Gris vous laisse combiner accessoires, formes et couleurs pour un bijou de cœur. Créez votre bijou unique sur www.tabbygris.fr

l'Atelier amiénois
15 rue flatters 80000 amiens
Amiens 80000 Somme
Hauts-de-France

