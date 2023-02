A LA RENCONTRE D’UN SAVOIR FAIRE “À LA FRANÇAISE” 1 et 2 avril L’ATELIER ALLONDI-PONDO Tapissier garnisseur

Rencontre et approche du savoir-faire du métier : Tapissier garnisseur en ameublement handicap moteur mi

L'ATELIER ALLONDI-PONDO Tapissier garnisseur 24 Rue des Aubépines, 37260 Monts Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

l’Atelier Allondi-Pondo en 2022, spécialisé dans la tapisserie et le garnissage d’ameublement.

Aliette, boulimique de créativité au large sourire, aime à dire qu’elle « rêve avec ses mains ».

Ce nouvel atelier se consacre à la restauration et à la rénovation de fauteuils anciens ou contemporains, soit avec des méthodes traditionnelles dans les règles de l’art (ressorts, sanglage, crin végétal ou crin coco), soit avec des méthodes modernes (mousse à haute résilience et colles de différents types). La finition est de rigueur avec clous tapissiers, gallons et double passepoil. « Je choisis de préférence des tissus d’éditeurs français. »

“Les Journées européennes des métiers d’art sont pour moi l’occasion d’__ouvrir les portes de l’atelier pour communiquer sur l’histoire du métier de tapissier, d’exposer mes outils de travail et mes travaux, et de proposer au public une rencontre avec les matières et les gestes du quotidien, qui permettent à l’artisane que je suis de sublimer votre quotidien !”

Contact : alietteaap@free.fr ou tél. 06.05.25.11.67.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Fauteuil bergère avec son coussin