L’atelier acoustique Neuffons, 18 juin 2022, Neuffons.

L’atelier acoustique Neuffons

2022-06-18 11:00:00 – 2022-06-18

Neuffons Gironde Neuffons

11h – ATELIER initiation flûte harmonique et guimbarde Dan Moi (E.Troy ; instruments fournis)

14h – ATELIER Capsule de bonne humeur (Carine Touix)

15h30 – ATELIER Baïka : CACAO ET CHOCOLAT DU COSTA RICA

16h30 ATELIER Baïka : Maison du portugal (Azulejos)

17h45 mini représentation des élèves de l’atelier acoustique

18h – CONCERT “la Muraille et le vent” – Emmanuelle Troy

A partir de 21h c’est la boum ! #musique du monde

> BOUM DE GRANDS #musique du monde

Buvette et restauration sur place (soir) / pique-nique possible le midi

11h – ATELIER initiation flûte harmonique et guimbarde Dan Moi (E.Troy ; instruments fournis)

14h – ATELIER Capsule de bonne humeur (Carine Touix)

15h30 – ATELIER Baïka : CACAO ET CHOCOLAT DU COSTA RICA

16h30 ATELIER Baïka : Maison du portugal (Azulejos)

17h45 mini représentation des élèves de l’atelier acoustique

18h – CONCERT “la Muraille et le vent” – Emmanuelle Troy

A partir de 21h c’est la boum ! #musique du monde

> BOUM DE GRANDS #musique du monde

Buvette et restauration sur place (soir) / pique-nique possible le midi

11h – ATELIER initiation flûte harmonique et guimbarde Dan Moi (E.Troy ; instruments fournis)

14h – ATELIER Capsule de bonne humeur (Carine Touix)

15h30 – ATELIER Baïka : CACAO ET CHOCOLAT DU COSTA RICA

16h30 ATELIER Baïka : Maison du portugal (Azulejos)

17h45 mini représentation des élèves de l’atelier acoustique

18h – CONCERT “la Muraille et le vent” – Emmanuelle Troy

A partir de 21h c’est la boum ! #musique du monde

> BOUM DE GRANDS #musique du monde

Buvette et restauration sur place (soir) / pique-nique possible le midi

Entre-deux-mers

Neuffons

dernière mise à jour : 2022-05-09 par