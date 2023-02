Atelier de céramique : tournage et modelage L’Atelier 67 Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier de céramique : tournage et modelage L’Atelier 67, 1 avril 2023, Nantes. Atelier de céramique : tournage et modelage 1 et 2 avril L’Atelier 67 Démonstration et présentation de mon travail de céramiste L’Atelier 67 67 rue du Millau 44300 NANTES Nantes Erdre Nantes 44300 Loire-Atlantique Pays de la Loire Je suis potier à Nantes. Je travaille exclusivement la porcelaine et quelques pièces en grès, que je tourne, émaille et cuit dans mon atelier. Mes pièces sont en majorité utilitaires mais également décoratives et sculpturales. Mes formes sont simples et épurées. J’accorde principalement une attention aux formes et au graphisme.

J’émaille en versant ou en trempant afin de conserver cette spontanéité même lors de cette étape, afin de rester le plus éloigné possible des production industrielles et standardisées. Mes décors à l’engobe sont effectués à la main et dans un mouvement spontané. Le public pourra découvrir mon atelier et mes pièces qui seront exposées à l’occasion des JEMA. Je proposerai également des démonstrations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:30:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Margot Coville

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu L'Atelier 67 Adresse 67 rue du Millau 44300 NANTES Nantes Erdre Ville Nantes lieuville L'Atelier 67 Nantes Departement Loire-Atlantique

L'Atelier 67 Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Atelier de céramique : tournage et modelage L’Atelier 67 2023-04-01 was last modified: by Atelier de céramique : tournage et modelage L’Atelier 67 L'Atelier 67 1 avril 2023 L'Atelier 67 Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique