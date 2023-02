Visite d’un atelier de maroquinerie L’Atelier 67 Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visite d’un atelier de maroquinerie L’Atelier 67, 1 avril 2023, Nantes. Visite d’un atelier de maroquinerie 1 et 2 avril L’Atelier 67 Découverte de l’atelier de maroquinerie SOHEM. L’Atelier 67 67 rue du Millau 44300 NANTES Nantes Erdre Nantes 44300 Loire-Atlantique Pays de la Loire SOHEM est une marque de maroquinerie artisanale qui, le temps des JEMA, vous ouvre ses portes pour venir découvrir l’univers de son atelier et les spécificités de son métier.

Vous pourrez voir:

– les différents cuirs utilisés pour fabriquer des sacs ou des petits accessoires de maroquinerie.

– les outils et les machines nécessaires pour le travail du cuir.

– les techniques et les gestes pour réaliser un travail soigné et de qualité. Lors des portes ouvertes de l’atelier SOHEM, vous comprendrez les différentes étapes de conception et de réalisation d’un accessoire de maroquinerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Durant Sophie

