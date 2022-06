L’atelier 5/12 à la maison des arts de Cajarc, le rendez-vous créatif des 5-12 ans.

2022-07-21 – 2022-07-21 7 EUR 7 Le rendez-vous des enfants curieux et créatifs ! Ils visitent l’exposition et s’expriment sur les œuvres et le monde. En atelier, ils réalisent une création originale. @magcp dernière mise à jour : 2022-06-02 par

