L’ATELIER 2000

L’ATELIER 2000, 4 décembre 2022, . L’ATELIER 2000



2022-12-04 – 2022-12-04 COMPAGNIE DU GRAND HÔTEL ( 48 )

Tout public > 5 ans. Durée 1h

C’est le 1er jour de travail de Mr Jonas, dans l’un des innombrables « Ateliers 2000 » des usines Brainlinks. Une première journée très palpitante pour Mr Jonas, qui tient à faire partie de la grande famille Brainlinks. Mais avec Mr Jonas, tout ne se passe pas toujours comme prévu…

En entrant dans l’Atelier 2000, nous découvrirons le monde absurde dans lequel il vit, un monde où la positivité est de mise, où l’on doit à tout prix produire même si on ne sait pas trop quoi, et tout en gardant le sourire, où l’on doit prendre soin de soi ; un monde où l’on est observé constamment, pour notre bien. Mr Jonas vit dans ce monde mais n’en fait pas réellement partie. Il est un peu magicien, un peu marionnettiste et même un peu musicien… dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville