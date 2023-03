L’Atelier 14 : Bestiaire – Récits de bois et de sable L’Atelier 14 – Association de Temps à Autre Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme Rencontre avec l’artiste photographe et auteur Philippe Chapp autour de son exposition « Bestiaire, récits de bois et de sable ». Performance musicale. dtaa.asso@gmail.com https://dtaa-association.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral L’Atelier 14 – Association de Temps à Autre 14 rue Blaise-Pascal Clermont-Ferrand

