Stage adulte : décoration sur porcelaine de Limoges L’Ateli’Art La Chapelle-d'Armentières Catégories d’évènement: La Chapelle-d'Armentières

Nord

Stage adulte : décoration sur porcelaine de Limoges L’Ateli’Art, 5 décembre 2022, La Chapelle-d'Armentières. Stage adulte : décoration sur porcelaine de Limoges 5 et 12 décembre L’Ateli’Art

Sur inscription – 75€/pers + environ 10€/porcelaine

Avec l’aide de Colette, artiste de la région, laissez vous guider pour apprendre à décorer au pinceau ou au porte-plume L’Ateli’Art 17 rue Marle, La Chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières 59930 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-05T09:00:00+01:00

2022-12-12T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-d'Armentières, Nord Autres Lieu L'Ateli'Art Adresse 17 rue Marle, La Chapelle d'Armentières Ville La Chapelle-d'Armentières Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville L'Ateli'Art La Chapelle-d'Armentières Departement Nord

L'Ateli'Art La Chapelle-d'Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-darmentieres/

Stage adulte : décoration sur porcelaine de Limoges L’Ateli’Art 2022-12-05 was last modified: by Stage adulte : décoration sur porcelaine de Limoges L’Ateli’Art L'Ateli'Art 5 décembre 2022 L'Ateli'Art La Chapelle-d'Armentières La Chapelle-d'Armentières

La Chapelle-d'Armentières Nord