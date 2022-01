Latéco Trail Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Latéco Trail Biscarrosse, 27 février 2022, Biscarrosse. Latéco Trail Biscarrosse

2022-02-27 09:00:00 – 2022-02-27 13:00:00

Biscarrosse Landes 6 6 EUR Le Biscarrosse Olympique Athlétisme organise la 1ère édition du LACTECO-TRAIL dimanche 27 février 2022. Le départ/arrivée se fera à partir de la base Latécoère à Biscarrosse. Ce site remarquable au bord du lac ne vous laissera pas indifférent de part sa beauté et son histoire avec l’hydravion. Il était possible de rejoindre New-York depuis notre lac de Biscarrosse. Nous ne vous proposerons pas d’aller de l’autre côté de l’Océan mais de parcourir 9km en marchant ou en courant ou 17 km en courant pour les plus sportifs. Vous découvrirez les charmes de nos chemins monotraces, de nos sentiers plus roulants dans cette grande forêt landaise. Cette première édition n’attend que vous pour la sublimer !!!!!! Date limite d’inscription : 25 février 2022 Le Biscarrosse Olympique Athlétisme organise la 1ère édition du LACTECO-TRAIL dimanche 27 février 2022. Le départ/arrivée se fera à partir de la base Latécoère à Biscarrosse. Ce site remarquable au bord du lac ne vous laissera pas indifférent de part sa beauté et son histoire avec l’hydravion. Il était possible de rejoindre New-York depuis notre lac de Biscarrosse. Nous ne vous proposerons pas d’aller de l’autre côté de l’Océan mais de parcourir 9km en marchant ou en courant ou 17 km en courant pour les plus sportifs. Vous découvrirez les charmes de nos chemins monotraces, de nos sentiers plus roulants dans cette grande forêt landaise. Cette première édition n’attend que vous pour la sublimer !!!!!! Date limite d’inscription : 25 février 2022 Le Biscarrosse Olympique Athlétisme organise la 1ère édition du LACTECO-TRAIL dimanche 27 février 2022. Le départ/arrivée se fera à partir de la base Latécoère à Biscarrosse. Ce site remarquable au bord du lac ne vous laissera pas indifférent de part sa beauté et son histoire avec l’hydravion. Il était possible de rejoindre New-York depuis notre lac de Biscarrosse. Nous ne vous proposerons pas d’aller de l’autre côté de l’Océan mais de parcourir 9km en marchant ou en courant ou 17 km en courant pour les plus sportifs. Vous découvrirez les charmes de nos chemins monotraces, de nos sentiers plus roulants dans cette grande forêt landaise. Cette première édition n’attend que vous pour la sublimer !!!!!! Date limite d’inscription : 25 février 2022 Px here

Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Ville Biscarrosse lieuville Biscarrosse

Biscarrosse Biscarrosse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/