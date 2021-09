Genève Bâtiment des Forces Motrices Genève Late Night Jazz avec Lucienne Renaudin Vary Bâtiment des Forces Motrices Genève Catégorie d’évènement: Genève

Late Night Jazz avec Lucienne Renaudin Vary Bâtiment des Forces Motrices, 5 octobre 2021, Genève.

Bâtiment des Forces Motrices, le mardi 5 octobre à 19:30

Première partie – 19h30 BÉLA BARTÓK (1881-1945) Suite n°2 op. 4 JOHANNES BRAHMS (1833-1897) Danses hongroises n°1, 3 et 10 (orch. Brahms) JOSEPH HAYDN (1732-1809) Concerto pour trompette en mi bémol majeur Hob. VIIe : 1 GYÖRGY LIGETI (1923-2006) Concert Românesc Deuxième partie – 21h30 Concert JAZZ Sélection de classiques du jazz avec Lucienne Renaudin Vary et trois musiciens de l’AMR, Gregor Fticar, Paolo Orlandi et Matyas Szandal Fin de la soirée : 22h15 En collaboration avec l’AMR, dans le cadre du festival JazzContreBand. Lucienne Renaudin-Vary, trompette Gregor Fticar, piano Paolo Orlandi, batterie Matyas SzandaI , contrebasse

25e Festival JazzContreband

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T19:30:00 2021-10-05T20:30:00

