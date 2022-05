L’Astroshøw Open Air ✧ Vivres de l’Art 04.06 Les Vivres de l’Art, 4 juin 2022, Bordeaux.

L’Astrodøme présente, L’Astroshøw Open Air Chez @ LES VIVRES DE L’ART Tickets disponibles : bientôt… ………………………………………………………………. ⚡ DJEDJOTRONIC b2b HIRSCHMANN (tplt djs) _22H45 @Djedjotronic [producteur électro ebm techno] label : Boys Noise Records [https://boysnoizerecords.com/](https://boysnoizerecords.com/) DJ et producteur électro, Djedjotronic est un pilier du label Boysnoize Records où il a publié la plupart de ses maxis. Il est aussi un proche du label Zone, crée par The Hacker. Depuis dix ans, Djedjotronic, s’est forgé une identité sonore forte et singulière. ~~ en écoute ici : [https://soundcloud.com/djedjotronic](https://soundcloud.com/djedjotronic) ~~ voir ici : [https://www.youtube.com/watch?v=zKgDnjAgzQ4](https://www.youtube.com/watch?v=zKgDnjAgzQ4) IG : [https://www.instagram.com/djedjotronic/](https://www.instagram.com/djedjotronic/) FB : [https://www.facebook.com/Djedjotronic](https://www.facebook.com/Djedjotronic) @Hirschmann (electro italo disco) label : Ritmo Fatale / Tplt ~~ en écoute ici : [https://soundcloud.com/hirschmann-music](https://soundcloud.com/hirschmann-music) IG : [https://www.instagram.com/hirschmann__/](https://www.instagram.com/hirschmann__/) FB : [https://www.facebook.com/hirschmannmusic](https://www.facebook.com/hirschmannmusic) ⚡ FRANKIE & THE WITCH FINGERS _21H30 [garage néo-psych – USA / Los Angeles] Connus pour leur incroyable énergie en live, Frankie and the Witch Fingers est un groupe garage-psyché de Los Angeles qui sonne un peu comme si Ty Segall avait formé un groupe avec Jay Reatard … Caractérisé par un savant mélange de pop et de psyché lo-fi, le groupe ne tarde pas à se frayer un chemin au travers de la jungle néo-psychedelique moderne, à grands coups de tubes lumineux aux influences sophistiquées fleurant bon la californie des sixties. En 2019 sortait l’incroyable ZAM, ils confirment cette ascension fulgurante avec leur nouvel album « Monsters Eating People Easting Monsters… ». ~~ voir ici _(Levitation Session) : [https://www.youtube.com/watch?v=kJVQnomrNVg&t=678s](https://www.youtube.com/watch?v=kJVQnomrNVg&t=678s) IG : [https://www.instagram.com/frankieandthewitchfingers/](https://www.instagram.com/frankieandthewitchfingers/) ~~ en écoute ici : [https://frankieandthewitchfingers.bandcamp.com](https://frankieandthewitchfingers.bandcamp.com) ⚡ HOORSEES _ 20H [indie pop punk 90’s] Après un premier album paru en 2021 (Kanine, Howlin’ Banana Records) et remarqué par KEXP, Rough Trade ou Arte, Hoorsees réitère et précise son goût pour la pop culture pré-numérique. Cet opus produit en pleine montagne par le groupe lui-même, offre un melting pot post-moderne de ce qui nourrit l’identité du groupe. Les morceaux alternent et se répondent, formant le décor d’un appartement éclairé à la lueur d’une télévision qui zapperait sans discontinuer au son de Jonathan Richman, Pavement ou du Blue album de Weezer. En s’appuyant sur les bases de son premier album, Hoorsees raconte l’étrange spectacle du quotidien et marque ici son plus mémorable touchdown. ~~ voir ici : [https://www.youtube.com/watch?v=sTS5eJWMuyA](https://www.youtube.com/watch?v=sTS5eJWMuyA) ~~ en écoute ici : [https://hoorsees.bandcamp.com](https://hoorsees.bandcamp.com) FB : [https://www.facebook.com/hoorsees](https://www.facebook.com/hoorsees) IG : [https://www.instagram.com/hoorsees_galop7/](https://www.instagram.com/hoorsees_galop7/) ⚡ DJ SET par L’Astrodøme – dès 18H Acid Shrimp & guests. START _ 18H ??? Food Truck sur place ?? Boissons : Bière fraîche & vins fins ? Découverte et dégustations par des vignerons locaux + STAND DISQUES VINYLES Graphisme : Marina Guerin © ? L’Astrodøme c’est quoi ? Ici ou ailleurs, des concerts, de la musique à Bordeaux, dedans ou dehors. Développer la pratique et l’écoute, une affection pour transmettre le goût de la musique live. Une association, menée par un collectif de musiciens, un lieu de répétition, de professionnalisation et de résidences. Des showcases souterrains pour de belles découvertes, des rencontres, une petite boîte à musique amplifiée hyperactive au cœur de Bordeaux. ? Contact : [lastrodome@gmail.com](mailto:lastrodome@gmail.com) ~~~ INFOS/RÉSERVATIONS~~~ Tickets : Tarif Early : 6€ Disponibles ici : bientôt… Plein air dans le parc 18H – 00H ? Lieu Les Vivres de l’Art 4 rue Achard 33300 BORDEAUX ?Accès Tram B arrêt Achard ou Cité du Vin ? Prenez vos vélos ! Station VCub à proximité [https://www.infotbm.com/](https://www.infotbm.com/)

