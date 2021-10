L’Astroshøw : La Jungle x 10000 Russos Les vivres de l’art, 29 octobre 2021, Bordeaux.

L’Astroshøw : La Jungle x 10000 Russos

Les vivres de l’art, le vendredi 29 octobre à 19:00

L’Astrodøme présente ??? ………………………………………………………………. xXx La Jungle _20H45 [rock techno transe noise] Belgique Une six-cordes, un casio et un kit de batterie. Il n’en faut parfois pas plus pour faire péter le mercure et irriter les yeux de sueur après deux breaks et trois accords. Jim et Roxie l’ont bien compris et appliquent la fameuse équation 1 + 1 = 3 à leur math/kraut/transe-rock débraillé, qui embarque dans sa frénésie riffs métalliques, giclées de noise et assauts de toms et cymbales guidés au stroboscope. Le rock enfile ses premières sapes pour redevenir sauvage, moite et primal. Deux singes, un très grand et un plus petit, vous emmènent dans leur milieu naturel : La Jungle ! Les meilleurs. Attention à la claque monumentale. ~~ écouter ici : [https://lajungle.bandcamp.com](https://lajungle.bandcamp.com) ~~ voir ici : [https://www.youtube.com/watch?v=6TiTBITgBdk](https://www.youtube.com/watch?v=6TiTBITgBdk) ARTE CONCERT : [https://www.youtube.com/watch?v=-qR995J9SCw](https://www.youtube.com/watch?v=-qR995J9SCw) ♥ Like ici : [https://www.facebook.com/lajungleband](https://www.facebook.com/lajungleband) xXx 10000 Russos _19H45 [kraut rock space transe] Portugal Rappelant les progressions sauvages et répétitives de Neu! ainsi que les drones les plus longs et les plus sinistres de Suicide, le battement de cœur qui défile en arrière-plan donne à leur musique le pas d’un solennel rituel de percussions à travers les friches de l’esprit. ~~ écouter ici : [https://10000russos.bandcamp.com/](https://10000russos.bandcamp.com/) ~~ voir ici : [https://www.youtube.com/watch?v=AfAFPHWn-nE](https://www.youtube.com/watch?v=AfAFPHWn-nE) ♥ Like ici : [https://www.facebook.com/10000Russos](https://www.facebook.com/10000Russos)

