Conférence Histoire du Hip hop – Alpha’B et Showcases Yffa + Specy Men l’Astronef, 9 mai 2023, Toulouse.

Conférence Histoire du Hip hop – Alpha’B et Showcases Yffa + Specy Men Mardi 9 mai, 18h00 l’Astronef Accès gratuit dans la limite des places disponibles. Direction des Arts Vivants et Visuels : 05 34 45 58 30

En partenariat avec L’Astronef

18h : CONFÉRENCE HISTOIRE DU HIP HOP – ALPHA’B

Animée par Sébastien Aragones alias Sensen

(Re)découverte de l’histoire du hip hop, mouvement culturel le plus important de ces 50 dernières années. A partir du contexte social, économique et identitaire des Etats-Unis des années 70, va naitre la culture hip hop à travers ses disciplines : le Rap, le Graff, le Djing, le Beatbox et la Danse. Cette conférence interactive présente à l’aide de supports vidéos et sons cet univers créatif, innovant et en perpétuelle évolution.

Site web : https://assoalphab.wixsite.com/monsite

20h : SHOWCASES YFFA + SPECY MEN

YFFA

Yffa, chant / Silom, dj

Yffa est une chanteuse rappeuse et compositrice aux influences variées. Elle propose un univers teinté de rap, de soul et de musique électronique où la tendresse du chant côtoie l’explosivité du flow.

Site web : https://www.facebook.com/yffaofficial

https://www.youtube.com/watch?v=og6w27gHdOg

SPECY MEN

Specy Men, rap / Price, back / Mayday, dj

Specy Men contraste par sa voix rocailleuse. Ses textes crus et sensibles se mêlent aux instrumentations tranchantes à la croisée du rap, pop et rock. Teeshirt blanc, jean troué et tatouages, Specy Men vous emmène en balade au cœur de la ville et de sa vie.

Site web : https://m.facebook.com/people/Specy-Men-officiel/100066737294199/

https://www.youtube.com/watch?v=mq4E62FiVd4

INFORMATIONS PRATIQUES

Conseil départemental de la Haute-Garonne

Accès gratuit dans la limite des places disponibles

Direction des Arts Vivants et Visuels : 05 34 45 58 30

Programme complet

l’Astronef 3 place des Avions, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://assoalphab.wixsite.com/monsite »}, {« link »: « https://www.facebook.com/yffaofficial »}, {« data »: {« author »: « Yffa », « cache_age »: 86400, « description »: « ‘Shine On Us’ written and performed by Yffa – http://YffaMusic.comnOUT NOW on all digital platforms – http://sptfy.com/yffan——————–nMusic produced by 2KeusnVideo by JBH Productionsnu00a9 2022 Cyberbrain Records », « type »: « video », « title »: « Yffa – SHINE ON US (Official Video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/og6w27gHdOg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=og6w27gHdOg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCRGiR-xpknJ7d8gAuxAry3g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=og6w27gHdOg »}, {« link »: « https://m.facebook.com/people/Specy-Men-officiel/100066737294199/ »}, {« data »: {« author »: « Specy Men », « cache_age »: 86400, « description »: « Specy Men – Route 66 (Clip Officiel)nTitre disponible partout : https://bfan.link/route-66-2nAlbum u00ab Tout moi u00bb : https://linktr.ee/specymennAbonne-toi u00e0 la chau00eene : http://bit.ly/SpecyMen_YTnnProduction – Centre des Arts UrbainsnRu00e9alisateur – SlowmProdnAssistant technique : Mehdi-Matteo nVFX : Gau00ebl Movie nEdition – So Music Dibane KarimnDistribution – Believe Music nBeatmaker – King 80 IndustriesnUn grand merci u00e0 Christophe vice Pru00e9sident du Bedford van club.nn?? Lyrics :nnVoiture u00e0 l’ancienne, paquet d’cigarettenJ’passe la 5u00e8me, jolie fille u00e0 l’arriu00e8renu00c7a fera des souvenirsnElle veut qu’on s’arru00eate pour prendre l’airnPour fumer de l’herbe, elle veut autre chosenElle ose pas me le direnOn s’allonge par terre, on regarde le CielnJ’ouvre une derniu00e8re biu00e8renElle m’avoue qu’elle ru00eave de quitter la villenOn roule vers la mer, on a rien u00e0 perdrenDonc, on accu00e9lu00e8re, on s’imagine presque sur la 66nEt u00e7a fait beaucoup d’jeux de regardsnPour un seul ru00e9troviseurnEt u00e7a fait du00e9ju00e0 des heures et des heuresnQu’on a pas regardu00e9 l’heurenOuh, ouh, ouhnEt j’ai fait tout u00e7a pour toinEt j’ai fait tout u00e7a pour u00e7anEt j’ai fait tout u00e7a pournOuh, ouh, ouhnEt j’ai fais tout u00e7a pour toinEt j’ai fait tout u00e7a pour u00e7anEt j’ai fait tout u00e7a pournMonte le son, laisse faire les bassesnElle m’embrasse quand le post radio passe les BeatlesnOn va se marier dans une chapelle vers Las VegasnEn route pour hu00f4tel californien sur les EaglesnEt u00e7a fait beaucoup d’jeux de regardsnPour un seul ru00e9troviseurnEt u00e7a fait du00e9ju00e0 des heures et des heuresnQu’on a pas regardu00e9 l’heurenElle m’regarde avec les yeux qui font vibrernJ’repense au nombre de feux rouges qu’on a grillu00e9nJ’repense au nombre de fois qu’tu t’es du00e9shabillu00e9nJ’y repense, j’y repense, j’y repense, j’y repensenOuh, ouh, ouhnEt j’ai fais tout u00e7a pour toinEt j’ai fait tout u00e7a pour u00e7anEt j’ai fait tout u00e7a pournOuh, ouh, ouhnEt j’ai fais tout u00e7a pour toinEt j’ai fait tout u00e7a pour u00e7anEt j’ai fait tout u00e7a pournMonte le son, laisse faire les bassesnElle m’embrasse quand le post radio passe les BeatlesnOn va se marier dans une chapelle vers Las VegasnEn route pour hu00f4tel californien sur les Eaglesnn____nRetrouvez Specy Men sur ses ru00e9seaux sociaux :nInstagram : https://www.instagram.com/specy_men_off/nSnapchat : https://www.snapchat.com/add/specy_menu200b nTik Tok : https://vm.tiktok.com/ZMeSgHkKh/ », « type »: « video », « title »: « Specy Men – Route 66 (Clip Officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/mq4E62FiVd4/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=mq4E62FiVd4 », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCEPm9JQMn_cMjpxC99xxJ-A », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=mq4E62FiVd4 »}, {« link »: « https://www.haute-garonne.fr/dossier/cultures-urbaines »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T18:00:00+02:00 – 2023-05-09T22:00:00+02:00

2023-05-09T18:00:00+02:00 – 2023-05-09T22:00:00+02:00

conférence hiphop

Alexia Gallepe / DR