Toulouse

MAMPY L’ASTRONEF, 27 novembre 2021 21:00, Toulouse. L’ASTRONEF.

Samedi 27 novembre, 21h00 MAMPY * Le sextet Mampy balance entre Ska Jazz, Reggae, Calypso dans la fibre du swing Jamaïcain des années 70 à l’instar d’Ernest Ranglin ou des Skatalites.

Mêlant compositions et reprises, chansons et morceaux instrumentaux, ce combo Toulousain offre au spectateur un concert explosif aussi chaud que les nuits Caribéennes ! https://mampymusic.com/ https://fr-fr.facebook.com/mampymusic/ https://www.instagram.com/mampymusic/?hl=fr *

samedi 27 novembre – 21h00 à 23h00

* L’ASTRONEF 3 place des Avions, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

http://cafe-lastronef.fr/ https://www.facebook.com/cafelastronef/?ref=page_internal

L’Astronef c’est des concerts, du théâtre, des expos, des projections, des ateliers d’échange de savoir…mais aussi un restaurant, un espace inter associatif, une bibliothèque…

Il y a en a pour tout les goûts !

Détails Heure : 21:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu L'ASTRONEF Adresse 3 place des Avions, 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville L'ASTRONEF Toulouse