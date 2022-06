l’Astromobile à Espédaillac

l’Astromobile à Espédaillac, 22 juillet 2022, . l’Astromobile à Espédaillac

2022-07-22 15:00:00 – 2022-07-22 Atelier « Illustration » sur réservation au 05 65 40 55 74 (Marguerite)

Une illustratrice professionnelle animera un atelier afin d’initier petits et grands à la réalisation de dessins pour accompagner une histoire. Venue de l’Astromobile (bibliothèque itinérante de l’Astrolabe)

Vous pourrez aussi vous relaxer en lisant des livres … installés confortablement dans les transats de l’Astromobile prêtés par le Grand Figeac.

Ne manquez surtout pas ce rendez-vous ! Atelier « Illustration » sur réservation au 05 65 40 55 74 (Marguerite)

Une illustratrice professionnelle animera un atelier afin d’initier petits et grands à la réalisation de dessins pour accompagner une histoire. @Astrolabe Grand Figeac dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville