DEERHOOF + PETIT BUREAU L’Astrolabe Orleans, 9 novembre 2023, Orleans.

DEERHOOF + PETIT BUREAU Jeudi 9 novembre, 20h30 L’Astrolabe ABONNÉ ASTRO : 7€ / PRÉVENTE : 12€ / SUR PLACE : 15€

DEERHOOF (SAN FRANCISCO – ROCK INDÉ)

Asseyez-vous et laissez-moi vous raconter une histoire. En regardant l’état du monde, nous nous disons : « Ce sera un miracle si nous survivons. » Mais les miracles, c’est ce que font les humains, l’espèce la plus inventive et la plus imprévisible de notre planète. Miracle-Level est le manifeste mystique de Deerhoof sur la créativité et la confiance, sa réponse aux industries artificielles de tromperie, de coercition et d’ennui que nous sommes obligés de supporter.

PETIT BUREAU (TOULOUSE – PUNK PLAQUÉ POP)

Petit Bureau, c’est un peu les Young Marble Giants de Toulouse qui auraient été bercés par The Ex et Deerhoof. Leur musique -une pop frondeuse expérimentale et punk, saccadée mais chaloupée- donne des frissons et une furieuse envie de transformer ses semelles en trampolines !

Le duo français Petit bureau est issu du trio Grand bureau : en 2018, après le départ du guitariste Mathieu Blanc, Stéphanie Marchesi et Laetitia Dutech continuent d’avancer seules, avec l’envie de développer leur goût pour le minimalisme. Une basse, une batterie, parfois quelques samples, trois notes de clavier cheap et toujours leurs deux voix harmonisées sur le fil du rasoir. Elles ont exploré respectivement la musique improvisée, le chant lyrique, le jazz, la musique occitane, la fanfare, la polyphonie…

De cet éclectisme naît leur goût pour la musique minimale mais particulière, sans cloison ni étiquette, qui ne cherche pas à « ressembler à », qui expérimente librement pour chercher son expression propre. Les paroles de leurs morceaux (en anglais et parfois en français) jouent avec l’absurde et la répétition, des poésies du XIXème siècle, des images cinématographiques, des instantanés, et sont toujours au service de leur musique.

L'Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

