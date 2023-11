GIRL AND GIRL + JIM BALLON L’Astrolabe Orleans, 8 novembre 2023, Orleans.

GIRL AND GIRL + JIM BALLON Mercredi 8 novembre, 20h30 L’Astrolabe ABONNÉ ASTRO : 7€ / PRÉVENTE : 12€ / SUR PLACE : 15€

GIRL AND GIRL (AUSTRALIE – ROCK)

Girl and Girl est un groupe originaire de la Gold Coast et est composé de Kai James, sa tante Liss à la batterie, son ami de longue date Jayden Williams à la guitare et le bassiste Fraser Bell.

JIM BALLON (TOURS – ELECTRO/ROCK)

Jim Ballon c’est la douceur d’une vision un brin naïve, une puissante énergie libre et psychédélique, quatre voix qui s’harmonisent, fluctuent et se mélangent autour d’une confidence.

Progressives et singulières, les chansons du groupe s’étiolent en aventures spatiales, rock, électroniques, pop et transcendantes, toujours animées par l’improvisation et les recherches sonores.

Pour conserver sa fraîcheur et sa sensibilité à fleur de peau, Jim Ballon évolue constamment et revisite sa musique à chaque concert, à l’image de cette nouvelle formule en quartet, où le chant passe en français et les textures s’étirent vers l’infini.

Ils naviguent entre le coté pop française de Flavien Berger, de longues impros et phases de transes à la Slift ou Psychotic Monks, un vent de rock libéré à la Velvet Underground et des envolées et couleurs psychés à la Kikagaku Moyo et Holy Waves !

L'Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T20:30:00+01:00 – 2023-11-08T23:59:00+01:00

rock electro