HORS SERIE : PIERRE HUGUES JOSE + SOCIAL DANCE Samedi 10 juin, 20h30 L’Astrolabe ABONNÉ ASTRO : 12€ / PRÉVENTE : 14€ / SUR PLACE : 17€

SOCIAL DANCE (MARSEILLE – POP DÉBRIDÉE)

Après un passage remarqué aux Transmusicales de Rennes et une captation par la radio américaine KEXP, les marseillais de Social Dance semblent taillés pour devenir un nouvel objet excitant de la scène pop/rock française. Le groupe est né à Marseille de l’imaginaire de 3 meilleurs amis. Faustine, Thomas et Ange vivent et composent leur musique ensemble.

La triplette phocéenne fonde les bases de sa pop décomplexée et absurde. On peut déjà déceler dans leur style l’influence cruciale des transes de Talking Heads, des syncopes électroniques de LCD Soundsystem et l’esprit des Rita Mitsouko.

Par ses mélodies entêtantes et ses rythmiques effrénées, le groupe crée une communion musicale agitée, une véritable euphorie électrisante et libératrice.

PIERRE HUGUES JOSÉ (VESOUL – RAP)

Pour ceux qui ont râté son set à Hop Pop Hop l’année dernière, c’est l’heure de la séance de rattrapage. Pierre Hugues José (c’est un pseudo) débarque from Vesoul à l’Astrolabe avec son rap ciselé décrivant les gens et leur quotidien, entre premier et quinzième degré.

Cet ancien doctorant en neuro-science a tourné le dos à la recherche pour rejoindre le rap mais plutôt en mode madeleine de Proust.

Du printemps de Bourges pour les Inouis, à la première partie de Gazo au zénith de Dijon, PHJ trace sa route au rythme de ses titres Méchant et Bigoudi ou encore ses comptines rap déjantées vues des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux.

