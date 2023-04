PLEDGE OF HEALING L’Astrolabe Orleans Catégories d’évènement: Loiret

PLEDGE OF HEALING L’Astrolabe, 1 juin 2023, Orleans. PLEDGE OF HEALING Jeudi 1 juin, 18h30 L’Astrolabe GRATUIT PLEDGE OF HEALING (ORLÉANS – TRIP HOP, ROCK PROGRESSIF) À la croisée du trip hop, du rock et du rock progressif, Pledge Of Healing s’est inscrit dans des sonorités proches de l’univers de Massive Attack, de celui de Muse ou encore Radiohead. Le duo venu d’Orléans propose une musique intense, mêlant la douceur d’un piano à la puissance des guitares, exprimant tour à tour des ambiances mélancoliques et lumineuses, des vibrations partagées, comme une incitation naturelle au lâcher prise. One Step Closer, leur premier album sorti le 27 janvier 2023, est une ode à l’introspection. Résolument positif, il exprime une confiance sincère en notre pouvoir de transcender les épreuves et en la vie. Chaque titre propose un voyage différent, entre sonorités Trip-Hop ou Rock, empruntant également certains codes de la musique métal ou de la bande originale de films. L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lastrolabe.org/agenda/pledge-of-healing/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

