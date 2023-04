CLOSING FUSION ESTIVALE L’Astrolabe, 28 mai 2023, Orleans.

CLOSING FUSION ESTIVALE 28 et 29 mai L’Astrolabe Pass Closing : 15,99€

Après 4 éditions, + de 50 artistes et près de 10 000 sourires, le Fusion revient les 26, 27 et 28 Mai 2023 pour une dernière danse au jardin de l’évêché.

Le closing de ce festival se passera à l’Astro !

OLYMPE 4000

C’est de l’adrénaline en bar que vous allez recevoir ! DJ résidente au Badaboum à Paris, Olympe 4000 a déjà fait ses preuves et saura surtout vous envoyer ce dont vous avez besoin pour la soirée !

NEAGLES

Neagles est un DJ producteur français basé à Paris. Avec ses productions et ses sets, il propose une techno rapide et industrielle. Pour faire danser les gens, il aime ajouter des beats percutants et beaucoup d’énergie ! Neagles aime la vitesse tout en soignant la mélodie et la puissance des voix. En s’inspirant des plus grands noms, il a déjà son empreinte musicale. Passion et dévotion à la musique : c’est ce qui définit Neagles.

L'Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T23:30:00+02:00 – 2023-05-28T23:59:00+02:00

2023-05-29T00:00:00+02:00 – 2023-05-29T05:00:00+02:00