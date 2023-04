NOT SCIENTISTS + TOPSY TURVY’S + PIT SAMPRASS L’Astrolabe, 25 mai 2023, Orleans.

NOT SCIENTISTS + TOPSY TURVY’S + PIT SAMPRASS Jeudi 25 mai, 20h30 L’Astrolabe ABONNÉ ASTRO : 5€ / PRÉVENTE : 8€ / SUR PLACE : 10€

NOT SCIENTISTS

Le premier confinement lié à la pandémie mondiale n’aura donc pas affecté l’emploi du temps du groupe. Il aura même permis d’accélérer le processus créatif de Staring at the Sun, troisième album du groupe. Outre son caractère addictif, ce bijou prend toute sa splendeur au fil des passages répétés sur nos diffuseurs stéréo. De retour dans l’écurie Kicking Records, Not Scientists est dans les starting-blocks afin d’exprimer son amour éternel pour le rock mélodieux et harmonieux et son attachement aux ambiances synthétiques et polyphoniques.

TOPSY TURVY’S

TOPSY TURVY’S est un groupe de punk rock mélodique, avec chants féminin et masculin, né en 2008 à Poitiers (France).

Leurs influences vont du hardcore mélodique des années 90, au indie punk plus moderne, en passant par la vague emo de la fin des 90’s au début des années 2000. Leur son est gorgé de mélodies pop, avec des sonorités mélancoliques parfois, et une énergie communicative le plus souvent.

PIT SAMPRASS (ORLÉANS – ROCK)

Vous l’avez déjà forcément vu en concert. En groupe, il joue dans Monde De Merde et dans Brokken Roses. De 1989 à 2018, il a été la voix et le frontman des Burning Heads.

En 2022, Pierre s’est emparé de la guitare folk et a voulu partager de nouvelles reprises avec nous. Pit interprète des reprises, et aussi des reprises de reprises, Il pousse les arrangements jusqu’à créer une mélodie pour Behind The Wall (l’original de Tracy Chapman est un a cappella) ou en proposant en langue anglaise sa version de La Chanson de Prévert de Serge Gainsbourg.

L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lastrolabe.org/agenda/not-scientists-topsy-turvys-pit-samprass/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T20:30:00+02:00 – 2023-05-25T23:59:00+02:00

