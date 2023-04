CREATION LYCEENNE L’Astrolabe Orleans Catégories d’évènement: Loiret

CREATION LYCEENNE L’Astrolabe, 24 mai 2023, Orleans. CREATION LYCEENNE Mercredi 24 mai, 18h30 L’Astrolabe GRATUIT Une soirée dédiée à la création lycéenne orléanaise.

Un plateau partagé avec l’ensemble musical du Lycée Pothier et les musicien-ne-s du Lycée Jean Zay respectivement emmenés par leurs professeurs Benoit Lenglet et Alain Berthet. Au fil de cette soirée, les lycéen•ne•s proposeront en plus de reprises de musiques actuelles des créations originales proposées par Liz Van Deuq et David Hazak.

C'est l'occasion de venir encourager ces jeunes musicien-ne-s en partageant avec eux une de leur première expérience de la scène. Projet soutenu par la Région Centre-Val de Loire dans le cadre du dispositif Aux Arts Lycéens et Apprentis. L'Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

